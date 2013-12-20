Янукович: Служба в міліції має бути належно оцінена

Святкові урочистості з нагоди 22-річниці від дня створення української міліції відбулися у Центрі культури та мистецтв МВС України. Привітати правоохоронців з професійним святом на чолі з міністром внутрішніх справ України Віталієм Захарченком, прийшов президент України Віктор Янукович.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Вітаю особовий склад органів внутрішніх справ із професійним святом – Днем міліції. Це свято незалежної України присвячене людям, які зробили справою свого життя охорону правопорядку в державі, захист прав та законних інтересів громадян. Це свято тих, хто духом і переконанням готовий прийти на допомогу кожній людині, вступити у протиборство із злочинністю», – зазначив Віктор Янукович.

Президент підкреслив, що у нас спільна мета – сильна, незалежна, соборна Україна. Він також додав, що служба в міліції – важка робота, психологічно виснажлива, морально та фізично напружена, яка має бути належно оцінена.

«Виконання покладених на органи внутрішніх справ завдань буде успішним лише за умови підтримки та розуміння з боку українського народу, тому потрібно цінити довіру людей до міліції. В очах громадянина міліціонер має бути захисником та помічником», – наголосив Віктор Янукович. Він також висловив надію на те, що вартові правопорядку своєю стриманістю, впевненістю всилятимуть у людей відчуття захищеності та віри в непорушність їх громадянських прав.

У день професійного свята президент привітав також ветеранів органів внутрішніх справ. Людей, які у служінні народу і батьківщині виявили мужність, професіоналізм, вірність присязі та обраному шляху.

«Щиро бажаю вам та вашим сім’ям щастя і здоров’я, доброго настрою, родинного тепла, благополуччя, добробуту і натхнення», – сказав на завершення своєї промови Віктор Янукович.

Для виконання почесної місії, оголошення наказу Глави держави до МВС завітав Голова Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, боротьбу зі злочинністю, зразкове виконання службових обов’язків та високий професіоналізм Віктор Янукович нагородив кращих правоохоронців орденом «За заслуги» III ступеня, орденами княгині Ольги III ступеня, орденами Данила Галицького та присвоїв почесне звання «Заслужений юрист України».

Кращі працівники правоохоронного відомства 2013 року під аплодисменти глядачів з гордістю підіймалися на сцену, аби отримати високі нагороди з рук Віктора Януковича.