МЗС і СБУ заборонили в`їзд в Україну 36 іноземцям - ЗМІ

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов стверджує, що МЗС і СБУ задовольнили його запит про заборону в`їзду в Україну 36 осіб, серед яких колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі, громадяни США і країн Євросоюзу.

Про це «регіонал» повідомив газеті ”Коммерсантъ Украина” (№215 від 24 грудня).

”У моєму запиті 36 осіб. Я поки не отримав відповіді від СБУ, але, за моєю інформацією, всі вони оголошені персонами нон грата”, - сказав Царьов.

Тим часом за даними Financial Times, зазначає видання, один із фігурантів списку - підприємець Георгій Кіквадзе - у суботу не зміг перетнути державний кордон України. ”Напевно, зараз я небезпечний революціонер, який добивається відставки уряду”, - заявив Кіквадзе.

Член експертної ради парламентського комітету з питань європейської інтеграції Андреас Умланд повідомив, що поки не намагався в`їхати в Україну. ”Я був здивований, що опинився в цьому списку, - я не займаюся політичною діяльністю, а працюю в університеті, де пишу й редагую академічні статті. Найбільше критичних статей я написав на адресу партії ”Свобода”, - сказав Умланд.

Експерт вважає, що заборона на в`їзд не пов`язана з його критикою на адресу Президента України Віктора Януковича або уряду. Якщо інформація про заборону підтвердиться, він має намір оспорити в суді рішення української влади.

У свою чергу посол Грузії в Україні Георгій Закарашвілі повідомив, що до країни вже не змогли в`їхати троє людей, які фігурують у запиті Царьова. ”Я підтверджую факт із Георгієм Кіквадзе - він повернувся до Грузії. Було ще два таких випадки - не змогли в`їхати журналіст ”Руставі-2” Давид Какуля і ще одна людина. Ми зараз працюємо з МЗС і намагаємося з`ясувати, наскільки відповідає дійсності список депутата Царьова, й наскільки люди, які є в цьому списку, відповідають пред`явленим критеріям”, - відзначив Закарашвілі.

На запитання про те, які кроки у відповідь можуть послідувати на адресу України з боку Грузії, дипломат відповів ухильно: ”Україна для нас дружня країна, і ми проводимо відповідну роботу - намагаємося уточнити інформацію. Сподіваюся, всі питання ми вирішимо в конструктивному руслі”.

Водночас в опозиції вважають, що заборона на в`їзд 36 іноземних громадян може призвести ”до серйозних міжнародних наслідків”. Перший заступник голови парламентського комітету в закордонних справах Валентин Наливайченко («УДАР») зазначив, що існують три причини, через які в`їзд на територію України може бути закритий: загроза національній безпеці, причетність до кримінальних злочинів або терористичної діяльності.

«У дипломатії діє базовий принцип взаємності. Будь-яка країна вимагатиме дипломатичних роз`яснень, і якщо ці причини були необгрунтованими, то реакція у відповідь не примусить на себе чекати», - підкреслив він.

Видання нагадує, що заборону на в`їзд в Україну 36 громадян Грузії, Німеччини та США Царьов ініціював 8 грудня, подавши відповідний запит на ім`я голови СБУ Олександра Якименка і міністра закордонних справ Леоніда Кожари. На його думку, ”дестабілізація ситуації в Україні, вулична активність і захоплення будівель носять спланований характер”, а ”організація подібних кампаній вимагає участі фахівців відповідного профілю”.

У запиті, направленому в СБУ і МЗС, Царьов написав: ”Викликає цілком резонні побоювання почастішання візитів зарубіжних політтехнологів і фахівців із протестної активності, чия діяльність перетворюється на загрозу національній безпеці”. До документа він додав список ”осіб, які в рамках консультативної роботи опозиції” отримують можливість реалізувати ”політичні інтереси інших країн”.

Серед них опинилися науковий співробітник Центру трансатлантичних відносин при університеті Джонса Хопкінса Тарас Кузьо, відомий німецький політолог Андреас Умланд, а також Фінк Брайн, Василік Мирон, Олександр Рос (усі — США). При цьому Роса Царьов назвав ”кращим фахівцем у світі з організації революцій через соціальні мережі”. У списку персон нон грата значаться також колишній Президент Грузії Михайло Саакашвілі та 29 громадян Грузії.