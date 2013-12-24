Міліціонери звільнили іноземця, який провів у полоні більше місяця

У Луганську працівники міліції звільнили громадянина Вірменії, якого зловмисники більше місяця насильно утримували у підвалі приватного будинку, вимагаючи викуп у 50 тис. дол.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, минулого тижня до Жовтневого райвідділу міліції зателефонував чоловік, який пошепки повідомив, що його насильно утримують у підвалі і назвав за якою адресою.

На момент приїзду за вказаною адресою слідчо-оперативної групи Жовтневого райвідділу міліції і співробітників Управління карного розшуку ГУМВС України у Луганській області господар будинку був удома. В підвалі дійсно знаходився чоловік. Він випадково дізнався адресу свого утримання і, скориставшись тим, що йому залишили телефон, щоб він телефонував своєму батьку з приводу викупу, зателефонував до міліції.

Як з`ясувалося, заручником був 29-річний громадянин Вірменії. Нещодавно він звільнився з місць позбавлення волі в Російській Федерації, де відбував покарання з одним зі своїх викрадачів. Звільнившись, він приїхав в гості до колишнього сусіда по камері. Там його викрали колишній співкамерник і двоє його друзів-луганчан і незаконно перевезли з Росії до Луганська.

Більше місяця чоловіка утримували в підвалі, над ним жорстоко знущалися, били і практично не годували. Заручника змушували телефонувати родичам до Вірменії, щоб ті заплатили за нього викуп у розмірі 50 тис. дол. На момент звільнення його батько встиг переслати викрадачам через Western Union 16 тис. доларів.

Наразі даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальні провадження за статтями 189 (вимагання) і 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Проводиться досудове розслідування.

Один з викрадачів (луганчанин 1979 року народження, який відбував покарання з постраждалим) затриманий і перебуває під вартою. На даний момент проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання двох інших співучасників вчинення кримінального правопорушення.

Звільнений чоловік проходить курс лікування в лікарні.