Жінка переказала на рахунок телефонного шахрая 160 тис. грн.

На Сумщині одинока жінка, намагаючись влаштувати особисте життя, віддала невідомому залицяльнику свої заощадження, втративши 160 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України в Сумській області, із шахраєм жінка три доби спілкувалась лише по телефону.

Згідно із повідомленням, до чергової частини Кролевецького райвідділу міліції звернулась 42-річна місцева жителька. Вона повідомила, що чоловік, з яким вона знайома лише по телефону, ошукав її на 160 тис. грн.

Правоохоронці з’ясували, що кілька днів тому до заявниці зателефонував невідомий чоловік і висловив бажання спілкуватися з нею.

Чемність та приємний тембр голосу співрозмовника спокусили самотню жінку підтримати розмову. Про себе чоловік повідомив, що він самотній, порядний і фінансово забезпечений, надіслав фотокартку.

Щоправда, як пізніше з’ясували правоохоронці, не свою.

Шахрай дзвонив потерпілій кілька разів на день. Востаннє чоловік зателефонував і повідомив, що розповів про неї своїм друзям.

«Я заприсягнувся перед друзями, що ти у мене найгарніша і найпорядніша жінка. А щоб це довести, з твого боку потрібен серйозний і відповідальний крок. Це збереже мою репутацію», - повідомив чоловік і запропонував перерахувати на його рахунок гроші, пообіцявши перевести їх назад через півгодини.

Жінка настільки довірилась співрозмовнику, що перерахувала на вказаний рахунок 160 тис. грн. На цьому зв`язок між ними обірвався, оскільки шахрай вимкнув телефон.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 193 Кримінального кодексу України (шахрайство), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.