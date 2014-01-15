У Києві затримали групу, яка грабувала магазини

Злочинна четвірка встигла здійснити крадіжку декількох десятків жіночих хутряних шуб з магазинів елітного одягу.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Пізно ввечері до чергової частини Дніпровського районного управління столичної міліції надійшло повідомлення про крадіжку з магазину дорогого рибальського та мисливського спорядження.

На місці скоєння злочину експертами відділу техніко-криміналістичного забезпечення не було знайдено відбитків пальців. Але криміналісти вилучили зразки крові – один зі зловмисників поранився під час розбиття вітрини. Все вказувало на те, що травму злодій отримав досить серйозну.

Під час оперативно-розшукових дій оперативники почали відпрацьовувати лікарні та нічні аптеки. І вже за декілька годин в одній з аптек було виявлено двох чоловіків - в одного з них була різана рана руки.

Після надання пораненому в лікарні першої медичної допомоги молодиків доправили до Дніпровського районного управління міліції. Чоловіки в категоричній формі заперечували свою причетність до скоєння злочину. У потенційних підозрюваних слідчий взяв зразки крові для проведення порівняльних експертиз. На час проведення розслідування чоловіків було відпущено під особисте зобов’язання.

За результатами молекулярно-генетичної експертизи було встановлено, що зразки крові, відібрані у пораненого відвідувача аптеки та на місці скоєння злочину, ідентичні.

Згодом було з’ясовано, що всі затримані – кияни. Познайомились вони в місцях позбавлення волі, де відбували покарання за ряд квартирних крадіжок.

Зловмисникам доведеться відповідати за статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.