З початку року ДАІ зафіксувала майже 14 тис. порушень водіями

За цей рік працівники ДАІ вже задокументували майже 14 тис. фактів порушень водіями швидкісного режиму.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, саме перевищення водіями транспортних засобів безпечної швидкості руху є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод, у яких гинуть та травмуються люди. У минулому році в ДТП, що сталися через це порушення, загинуло 1698 людей, більше 10 тисяч отримали травми.

Більше всього в минулому році загинуло та травмувалося людей через порушення водіями швидкісного режиму, правил маневрування, проїзду перехресть, керування транспортом у нетверезому стані та перехід пішоходами дороги в невстановленому місці.

„На жаль, не всі учасники дорожнього руху усвідомлюють, що від виконання елементарних правил часто залежить не тільки власне життя та здоров’я але й оточуючих людей. Загалом за неповні два тижні поточного року працівники

Державтоінспекції задокументували 59 014 порушень Правил дорожнього руху водіями транспортних засобів. З них більше 7,5 тисяч – у Києві”, - зазначається у повідомленні.

Крім перевищення швидкості руху, в України з початку року зафіксовано більше шести тисяч випадків керування водіями транспортними засобами у стані сп’яніння. Найбільше таких порушників у столиці – 466 водіїв.

