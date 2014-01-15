З початку року ДАІ зафіксувала майже 14 тис. порушень водіями
Порушення швидкісного режиму
За цей рік працівники ДАІ вже задокументували майже 14 тис. фактів порушень водіями швидкісного режиму.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Як зазначається у повідомленні, саме перевищення водіями транспортних засобів безпечної швидкості руху є однією з основних причин дорожньо-транспортних пригод, у яких гинуть та травмуються люди. У минулому році в ДТП, що сталися через це порушення, загинуло 1698 людей, більше 10 тисяч отримали травми.
Більше всього в минулому році загинуло та травмувалося людей через порушення водіями швидкісного режиму, правил маневрування, проїзду перехресть, керування транспортом у нетверезому стані та перехід пішоходами дороги в невстановленому місці.
„На жаль, не всі учасники дорожнього руху усвідомлюють, що від виконання елементарних правил часто залежить не тільки власне життя та здоров’я але й оточуючих людей. Загалом за неповні два тижні поточного року працівники
Державтоінспекції задокументували 59 014 порушень Правил дорожнього руху водіями транспортних засобів. З них більше 7,5 тисяч – у Києві”, - зазначається у повідомленні.
Крім перевищення швидкості руху, в України з початку року зафіксовано більше шести тисяч випадків керування водіями транспортними засобами у стані сп’яніння. Найбільше таких порушників у столиці – 466 водіїв.