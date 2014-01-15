У Запоріжжі затримали наркоторговців

У Запоріжжі правоохоронці припинили діяльність злочинної групи, яка займалася транспортуванням до Російської Федерації психотропних речовин та збували їх у Москві.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, члени банди систематично займалися таким «бізнесом».

До групи наркоділків входили 33-річний громадянин Росії та двоє мешканок Запоріжжя, 1963 та 1955 р.н., раніше судимих за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних речовин.

На виконання доручення слідчого СВ УСБУ в Запорізькій області працівниками УБОЗ ГУМВС області проведено санкціоновані обшуки, під час яких вилучено лікарські засоби, заборонені у вільному продажу, в кількості близько 15 тисяч шт., грошові кошти готівкою на суму понад 24,5 тисяч гривень, а також значну кількість особистих документів громадян України (паспорти, водійські посвідчення, військовий квиток тощо), які не належать підозрюваним. Джерело їх походження встановлює слідство.

Вилучені лікарські засоби надіслані до НДЕКЦ ГУМВС області для проведення експертного дослідження.

Одному з затриманих обрано запобіжний захід – тримання під вартою, іншим – вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що відповідальність за інкримінованими підозрюваним статтями сягає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний час проводяться подальші слідчі дії, в тому числі із залученням правоохоронних органів Російської Федерації.