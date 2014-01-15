На Львівщині судитимуть організаторів підпільної «гуральні»

У Львівській області до суду скерували кримінальні провадження щодо двох організаторів «підпільної» гуральні у місті Стрий Львівської області. Підпільний цех з виготовлення контрафактного алкоголю виявили правоохоронці.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У напівпідвальному приміщенні троє місцевих мешканців, двоє з яких раніше вже притягувались до кримінальної відповідальності, змішували сурогат горілки та, використовуючи спеціальні пристрої, розфасовували його у заздалегідь підготовлені пляшки. При цьому фальсифікат виготовлявся під виглядом продукції одразу чотирьох горілчаних виробників нашої держави.

Упакування проводилось за всіма стандартами та вимогами на цей вид продукції, тому пересічному споживачеві відрізнити підробку від оригінальної продукції було практично неможливо.

Оперативники провели більше двадцяти санкціонованих обшуків у місцях зберігання готової продукції, сировини, а також на торговельних об’єктах та у приватних помешканнях власників закладів торгівлі. У результаті вилучено більше тисячі пляшок готової фальсифікованої продукції, декілька тон спирту та підготовленої до розливу суміші, а також підроблені акцизні марки, порожню тару та інше устаткування, яке використовувалось для розливу та упакування контрафактної горілки.

За вказаним фактом було розпочато досудове розслідування. Зараз кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачений ч.1 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного збору чи голографічних захисних елементів) КК України, ч.2 ст.204 КК України та ч.1 ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України скеровано на розгляд місцевого суду.