У Луганську затримали білоруського сутенера

У Луганську правоохоронці затримали 23-річниого громадянина Білорусі, якого підозрюють у торгівлі людьми. Сутенера затримали, коли він сідав у потяг «Луганськ - Москва» разом з двома дівчатами.

Про це повідомили у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС України у Луганській області.

Дівчата зізналися, що чоловік їх завербував для подальшої роботи у сфері сексуальних послуг. Одна із завербованих дівчат - неповнолітня, нещодавно їй виповнилося 17 років. Друга дівчина - луганчанка 1985 року народження.

Сам сутенер, хоч і є громадянином Білорусі, кілька років мешкає в столиці Російської Федерації. Саме туди він і планував перевезти завербованих луганчанок.

Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за частиною 3 статті 303 Кримінального кодексу України (сутенерство або втягнення в заняття проституцією). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Проводиться досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх фактів злочинної діяльності зазначеної особи.