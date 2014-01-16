Рада створила ТСК з розслідування протиправних дій правоохоронців

Парламент ухвалив постанову про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб, посягань на права і свободи, життя і здоров`я громадян під час подій, пов`язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбуваються в Україні з 21 листопада 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову, внесену лідером фракції “Батьківщини” Арсенієм Яценюком, проголосували 213 із 246 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідно до постанови, завданнями ТСК є одержання повної та достовірної інформації щодо протиправних діянь правоохоронних органів та окремих посадових осіб під час відповідних подій, а також встановлення конкретних осіб, винних в організації силового розгону мирних демонстрацій, побитті громадян, нападах на журналістів та перешкоджанні їх професійній діяльності.

Також ТСК має підготувати та направити відповідні матеріали до Генеральної прокуратури з метою притягнення до відповідальності вищезазначених осіб.

Головою ТСК обрано депутата від “Батьківщини” Геннадія Москаля.