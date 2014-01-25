У Черкасах під час мітингу невідомі заволоділи зброєю працівника міліції

У Черкасах під час багатолюдного мітингу ввечері 24 січня під стінами управління МВС в Черкаській області невідомі особи заволоділи зброєю працівника міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаські області, під час проведення мітингу біля будівлі обласного управління міліції мітингувальники затягнули до натовпу працівника міліції.

Після звільнення правоохоронець виявив вiдсутнiсть табельної вогнепальної зброї. За даним фактом слідчим вiддiлом Приднiпровського райвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 262 Кримінального кодексу України (Викрадення, привласнення вогнепальної зброї), що караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.

Вживаються всi необхiднi оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб правопорушників та місцезнаходження табельної вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері 24 січня близько 4 тисяч пікетуючих намагалися взяти штурмом будівлю УМВС в Черкаській області.