Посадовець вимагав 8 тис. грн хабара за оренду гаража

У Луганській області виконавчий директор заводу з виробництва будматеріалів вимагав від підприємця за оренду гаража 8 тис. грн.

Про це повідомили у відділі в'язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області.

Посадовця затримали правоохоронці «на гарячому», під час передачі грошей.

«Факт одержання неправомірної вигоди внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України», - повідомив начальник УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області полковник міліції Олександр Герасименко.

Керівнику підприємства обрано запобіжний захід - особисте зобов'язання. Проводиться досудове розслідування, спрямоване на встановлення всіх фактів злочинної діяльності посадовця.