На Донеччині затримали банду, яка торгувала метамфетаміном

Півроку правоохоронці розробляли чотирьох драгдилерів, які займалися виготовленням і розповсюдженням небезпечного зілля у Донецьк і в сусідньому Краматорську. Зараз фігуранти затримані і чекають вирішення своєї долі в слідчому ізоляторі.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як повідомив начальник відділу УБОЗ Роман Осуховський, четверо приятелів зійшлися на загальній згубній пристрасті – всі давно вживали метамфетамін, частина групи мала за плечима судимості за незаконний обіг наркотиків. Ніхто з них не працював, тому грошей, щоб жити і віддаватися сумнівним задоволенням, не було. Щоб вирішити фінансове становище, один з членів «кримінального квартету» запропонував іншим самостійно зайнятися виробництвом наркотиків: частину залишати для власного вживання, а решту збувати знайомим наркозалежним. 42-річний лідер гурту за власними кримінальними зв'язками набував ефедриновмісні препарати, з яких потім всі разом і готували порошок.

Міліціонери провели ряд процесуальних заходів, в ході яких було вилучено психотропні, наркотичні речовини та прекурсори на суму 25 тисяч гривень, лабораторне обладнання, що використовувалося для виготовлення наркотиків, а також 10 тисяч гривень, отриманих в результаті протизаконної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.