В Одесі суд оштрафував на 255 тис. грн організатора грального закладу

Київський районний суд Одеси оштрафував на 255 тис грн організатора грального закладу.

Як повідомили УНІАН у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області , в 2013 році працівники обласного управління боротьби з кіберзлочинністю припинили діяльність грального закладу.

«В ході проведення слідчих дій співробітники міліції викрили організатора злочинної діяльності і почали відносно нього кримінальне провадження за ч.1 ст.203- 2 ( зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України .

Всі зібрані за даним фактом матеріали правоохоронці направили в Київський районний суд міста Одеси для прийняття законного рішення. Обробивши їх , служителі Феміди засудили організатора нелегального бізнесу до виплати штрафу в сумі 255 тис грн з конфіскацією грального обладнання » , - повідомили у відділі .

Як повідомляв УНІАН , у серпні 2013 міліція ліквідувала підпільне казино , розташоване в приміщенні одного з міських розважальних закладів по вулиці Академіка Вільямса (Київський район міста).

У ході проведених слідчих заходів у організаторів незаконного бізнесу виявили та вилучили 5 покерних столів і 2 рулетки , фішки комплекти гральних карт , а також сплачені гравцями грошові кошти в сумі близько 17 тис грн. і більше 6 тис дол , які використовувалися в грі.