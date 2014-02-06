У центрі Києві невідомі в масках напали на комп’ютерний клуб

Близько 05:00 до міліції надійшло повідомлення про те, що з Майдану Незалежності до одного з комп’ютерних клубів, розташованого в центрі Києва, зайшли невідомі в масках з битами та б’ють відвідувачів.

Про це повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві.

Також з цього приводу, як зазначають в міліції, надійшло повідомлення від лікаря Київської міської клінічної лікарні №7, який надавав допомогу двом киянам, 1990 та 1987 років народження. Молоді люди були доставлені до лікарні з діагнозами: закрита травма грудної клітини, закрита черепно-мозкова травма, забійні рани голови, рвана рана передпліччя та перелом кісток носа.

Слідчо-оперативна група, яка виїжджала на місце події, з’ясувала, що близько п’ятої години до комп’ютерного клубу зайшли невідомі особи, одягнуті в камуфляжну форму, обличчя були закриті масками, та почали наносити відвідувачам удари битами.

Триває перевірка.