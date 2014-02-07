Глава МВС: Не хочу сказати, що міліція безгрішна

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що українці собі шкодять, роблячи з міліціонерів своїх ворогів.

Про це очільник МВС розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді в Україні».

«У дзеркалі подій, які зараз відбуваються, когось весь час хвалять, когось лають. Я належу до тієї категорії, яку більше лають - і мене, і відомство в цілому, – зазначає Захарченко. – Штучно створюється видимість боротьби з міліцією, на тлі якої політичні пристрасті розпалюються. Ці технології відомі, народилися не зараз. Я вважаю їх шкідливими».

За словами очільника МВС, з міліцією людям доводиться зустрічатися кожен день. І коли в їх свідомості формують негативний образ правоохоронців, це тягне за собою недовіру в цілому до держави.

Глава МВС стверджує, що він критично ставиться до підлеглих, але в той же час і пояснює, чому у людей виникає невдоволення силовиками. «Не хочу сказати, що міліція безгрішна і не давала приводу для невдоволення. Це люди, яких виховав наше суспільство з усіма притаманними їй вадами. Система МВС орієнтована на набір кращих з кращих. Але ви знаєте не гірше за мене про проблеми з фінансуванням, з підготовкою кадрів. І ці проблеми виникли не два, не п'ять років тому. Питання про реформу системи органів внутрішніх справ назрівав з часів незалежності України, – сказав міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.