На Житомирщині на хабарі затримали голову сільради

У Житомирській області правоохоронці затримали голову однієї з сільських рад Червоноармійського району під час отримання ним неправомірної вигоди у 16 тис. грн.

Як повідомив начальник УДСБЕЗ Житомирського обласного управління міліції Юрій Крошко, таку суму посадовець зажадав від жителя Рівненської області у якості винагороди за сприяння у передачі тому в оренду земельної ділянки. Чоловік аж ніяк не очікував, що звичайне бажання займатися землеробством обернеться такою «щедрою» пропозицією, а тому звернувся до правоохоронців.

Відтак, під час отримання хабара у сумі 16 тисяч гривень 50-річного голову сільської ради було затримано у службовому кабінеті за місцем роботи.

«Інформація про подію була внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань, - повідомив перший заступник начальника УМВС Василь Дячук. – За фактом одержання неправомірної вигоди розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Стосовно затриманого обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

За чинним кримінальним законодавством вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою, що займає відповідальне становище, загрожує ув’язненням строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.