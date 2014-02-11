Львівські підприємці привласнили 300 тис. грн бюджетних коштів

Правоохоронці викрили службових осіб, одного з акціонерних товариств Львова, які привласнили бюджетні кошти у сумі близько 300 тисяч гривень.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Правоохоронці закінчили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду у відношенні службових осіб одного з відкритих акціонерних товариств Львова.

Міліціонери встановили, що зловмисники вносили недостовірні відомості в офіційні документи, організували поставку деяким відділам освіти районних державних адміністрацій Львівської області сировини марка та якість якої не відповідала умовам укладених договорів. Внаслідок таких протиправних дій, посадові особи заволоділи бюджетними коштами у сумі близько 300 тисяч гривень.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України, ч.3 ст. 27 (види співучасників) КК України, ч.1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Законодавством за вчинення таких дій передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.