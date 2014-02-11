У Дніпропетровську відкрито кримінальне провадження проти податківців

18:31, 11 лютого 2014
Кримінал
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Прокуратура Дніпропетровської області на минулому тижні відкрила кримінальне провадження відносно посадових осіб податкової інспекції одного з районів Дніпропетровська, які завдали державі майже 1,6 млн грн збитків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, податківці, достовірно знали, що місцеве приватне підприємство за оренду земельної ділянки площею 4,5 га сплачує орендну плату в заниженому розмірі. При цьому посадовці інспекції не провели документальну перевірку підприємства та не вжили заходів щодо донарахування несплаченої суми орендної плати за період з 2011 по 2014 роки.

Внаслідок цього державі спричинено майже 1,576 млн грн збитків.

Провадження розпочато за ч.3 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, вчинене працівником правоохоронного органу).

Досудове розслідування триває.

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