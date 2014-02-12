На Київщині інспектор ДСНС попався на хабарі

У Київській області на хабарі затримали інспектора одного з районних відділів ДСНС. За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара).

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

32 тис. грн грн - таку суму вимагав посадовець у місцевого комерсанта за вирішення питання про безперешкодну підприємницьку діяльність та не притягнення до адміністративної відповідальності. Під час досудового розслідування правоохоронці Київщини затримали хабарника «на гарячому», під час отримання ним вказаної суми.

Наразі 33-річний посадовець затриманий у порядку ст.208 КПК України за підозрою у скоєнні правопорушення. Йому загрожує від 8 до 20 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове слідство триває. Подальшу долю хабарника визначить суд.