За прийом на роботу посадовець вимагав 4 тис. грн хабара

Керівник одного із державних закладів, вступивши у змову зі своїм підлеглим, вимагав у жителя Івано-Франківська гроші в обмін на робоче місце.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.

Посадовці запропонували 28-річній жінці посаду в їхній організації в обмін на 4 тис. грн. Проте правопорушникам не вдалося уникнути відповідальності, міліціонери затримали одного із посадовців «на гарячому», коли той приймав гроші від місцевої жительки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.