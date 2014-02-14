Чоловік вбив пенсіонера через те, що той не дав йому вина

У Вінницькій області правоохоронці затримали 31-річного жителя Калинівки, якого підозрюють у вбивстві 77-річного пенсіонера. Самотньому похилому чоловікові зловмисник наніс смертельне ножове поранення через те, що той відмовився пригостити його вином.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Вбитого пенсіонера у квартирі виявила працівниця газової служби, яка прийшла перевіряти показники лічильника. Її насторожило, що у самотнього дідуся, який ніколи не пускав у свою оселю незнайомців, були відчинені двері. Жінка одразу покликала сусідів та зателефонувала до міліції.

На тілі потерпілого працівники міліції виявили декілька колото-різаних ножових поранень та встановили, що смерть чоловіка настала близько двох днів тому. Експерти-криміналісти на місці злочину виявили речові докази та знаряддя вбивства – кухонний ніж зі слідами крові.

Оперативники одразу взялися за пошуки зловмисника. Для цього були задіяні усі оперативні можливості.

Як розповів начальник управління карного розшуку Вінницької області Олександр Глянько, підозри працівників міліції щодо причетності до скоєння вбивства самотнього пенсіонера впали на 31-річного місцевого жителя. Він декілька разів приходив з онуком загиблого провідати діда. Спочатку підозрюваний відкидав усі звинувачення правоохоронців у свій бік, але слідчі зібрали достатньо доказів його провини. У тому числі її підтвердили й речові докази.

Підозрюваний розповів, що у день вбивства він повертався з гостей від свого товариша. По дорозі додому йому захотілося випити ще, а грошей на міцні напої не було. Згадав, що поблизу проживає дід його знайомого, який колись пригощав його саморобним вином. Прийшовши до старенького, попросив в нього кілька келехів алкогольного напою, але цього виявилось замало. Почав просити ще пляшку. На цьому ґрунті між чоловіками виникла суперечка, яку гість вирішив розв’язати за допомогою ножа. Виправдовується затриманий тим, що перебував під дією алкоголю, тому не усвідомлював, що робить.

Слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За такий злочин передбачено покарання до 15 років ув’язнення.