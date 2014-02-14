У київській сауні затримали повій за викликом

Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, отримали інформацію, що в одній з київських саун клієнтам надаються сексуальні послуги.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, адміністрація сауни підбирала штат повій та забезпечувала їх клієнтами. Жінка-адміністратор від кожного замовлення отримувала 500 гривень.

Відвідувачам вона, як правило, пропонувала провести час «із насолодою». Вартість послуг – 1100 гривень за годину. Якщо клієнт погоджувався, адміністратор телефоном викликала повій.

Після проведення оперативно-розшукових заходів всіх учасниць сексуального притону було затримано. Правоохоронці провели обшук приміщення, вилучили в адміністратора записну книжку з номерами телефонів повій, телефонний апарат, з якого викликали повій, та кошти у розмірі 2,3 тисяч гривень.

Наразі слідчим відділом Святошинського РУ ГУМВС України відносно жінки, яка працювала адміністратором в сауні, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 302 (Створення і утримання місця розпусти) Кримінального кодексу України та складено протоколи на повій за ст. 1811 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.