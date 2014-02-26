Аваков звільнив головного міліціонера Львівщини
08:44, 26 лютого 2014Кримінал
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В.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив Олександра Рудяка з посади начальника Головного управління МВС України у Львівській області. Відповідне повідомлення є на офіційному сайті МВС.
Олександр Рудяк / grim.in.ua
У повідомленні зазначається, що Рудяка звільнено з органів внутрішніх справ.
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Нагадаємо, що Олександр Рудяк написав рапорт на звільнення з органів внутрішніх справ 22 лютого.
Рудяк очолював Головне управління МВС України у Львівській області з 30 грудня 2011 року.
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