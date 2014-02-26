Аваков звільнив головного міліціонера Львівщини

В.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков звільнив Олександра Рудяка з посади начальника Головного управління МВС України у Львівській області. Відповідне повідомлення є на офіційному сайті МВС.

У повідомленні зазначається, що Рудяка звільнено з органів внутрішніх справ.

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Нагадаємо, що Олександр Рудяк написав рапорт на звільнення з органів внутрішніх справ 22 лютого.

Рудяк очолював Головне управління МВС України у Львівській області з 30 грудня 2011 року.