В Ужгороді через обурення громадськості досі не представили нового начальника міліції Закарпаття

В Ужгороді через обурення громадськості на цей час досі не відбулося представлення нового начальника УМВС в Закарпатській області Василя Турдая, кандидатуру якого не погоджували ні з Ужгородським Майданом, ні з «Правим сектором».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на 10 годину ранку, за даними Ужгородського Євромайдану, мало відбутися представлення нового начальника Турдая колективу УМВС області. Проте ні о 10 годині, ні за годину новопризначений керівник закарпатської міліції в управлінні не з’явився.

Журналісти, активісти Майдану та «Правого сектору», які висловили категоричну незгоду з цією кандидатурою, впродовж двох годин чекали на нового начальника перед будівлею УМВС. До активістів вийшов заступник начальника обласного УМВС Сергій Росоха й повідомив, що представлення відмінене, а сам Турдай приїде на зустріч з громадськістю до Ужгорода на площу Народну на 14.00.

На вимогу громадськості на 14.00 сьогодні в Ужгород приїхав і Віктор Пригара, дружина і донька котрого у 2012 році загинули з вини розшукуваного Павла Нагірного, якого, як пишуть закарпатські ЗМІ, фактично відпустив ще тоді начальник Хустського райвідділу міліції Турдай.

Проте й 40-хвилинне очікування Турдая перед будівлею Закарпатської ОДА після обіду нічого не дало. Заступник начальника міліції Росоха, котрий знову вийшов до людей, повідомив, що новий начальник наразі терміново виїхав до Києва. Росоха при журналістах зателефонував Турдаю, останній знову пообіцяв, що готовий зустрітися з громадськістю по приїзду зі столиці і в разі, якщо громада не підтримає його призначення, залишити посаду.

По завершенні розмови Євромайданівці та представники «Правого сектора» прикріпили над входом до будівлі УМВС банер, на якому зображені загиблі жінка і дочка Віктора Пригари. Банер, кажуть активісти, нагадуватиме міліціонерам, що ніхто не забутий і ніщо не забуте.

Як повідомляв УНІАН, На Закарпатті громадськість висловила глибоке обурення призначенням начальника УМВС в Закарпатській області Турдая.

Нагадаємо, 25 лютого колектив УМВС Закарпатської області на пропозицію представників «Правого сектору» та «Карпатської Січі» обрати з-поміж себе достойного на посаду керівника попросили повернути їм попереднього начальника Василя Варцабу.

Довідка УНІАН. 19 листопада 2012 року близько 18.00 на окружній дорозі Хуста тодішній директор місцевої філії «Закарпатгазу» Павло Нагірний, який, за свідченнями очевидців, був у стані сильного алкогольного сп’яніння, за кермом джипу Mitsubishi Pajero виїхав на зустрічну смугу та протаранив Daewoo Nexia. У ньому їхали мама і троє дітей: жінка і 7-річна донька померли від численних травм. Ще двоє дітей – 9 і 12 років – отримали численні травми.

Як писали всі закарпатські ЗМІ, справу Нагірного тоді «спустив на гальмах» начальник Хустського РВ УМВС України в Закарпатській області Василь Турдай. Прокуратура Хуста порушила кримінальну справу за ст. 286, ч. 3 ККУ – “порушення правил безпеки дорожнього руху , що спричинило тяжкі наслідки”. Наступного дня після ДТП Нагірний опинився в Берегівському психдиспансері, а невдовзі втік з нього. Після цієї втечі, як повідомляли у прес-службі прокуратури Закарпатської області, кримінальне провадження проти Нагірного поновили, а його оголосили у міждержавний розшук.