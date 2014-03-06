Призначено заступників Міністра внутрішніх справ України

У керівному складі МВС відбулися зміни. Кабінет Міністрів України прийняв ряд відповідних розпоряджень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, згідно з розпорядженням Уряду від 5 березня 2014 року № 117-р Володимира Євдокимова призначено першим заступником Міністра внутрішніх справ України.

Крім того, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 116-р прийнято відставку заступника Міністра внутрішніх справ України – керівника апарату Сергія Лекаря.

Відповідно до урядового розпорядження від 5 березня 2014 року № 118-р Сергія Чеботаря призначено заступником Міністра внутрішніх справ України – керівником апарату.