Призначено заступників Міністра внутрішніх справ України
09:53, 06 березня 2014Кримінал
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У керівному складі МВС відбулися зміни. Кабінет Міністрів України прийняв ряд відповідних розпоряджень.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, згідно з розпорядженням Уряду від 5 березня 2014 року № 117-р Володимира Євдокимова призначено першим заступником Міністра внутрішніх справ України.
Крім того, згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 116-р прийнято відставку заступника Міністра внутрішніх справ України – керівника апарату Сергія Лекаря.
Відповідно до урядового розпорядження від 5 березня 2014 року № 118-р Сергія Чеботаря призначено заступником Міністра внутрішніх справ України – керівником апарату.
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