На Київщині затримали «псевдо-самооборонця», який разом з поплічниками пограбував бізнесмена

У Білій Церкві на Київщині співробітники ДАІ затримали «псевдо-самооборонця», який разом з поплічниками скоїв розбійний напад на оселю місцевого підприємця.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, погрожуючи чоловіку та його сім’ї фізичною розправою із застосуванням сили, чоловіки забрали коштовності та гроші, а господаря вивезли на околицю міста та, залишивши його, поїхали у невідомому напрямку.

Згодом наряд ДАІ Білоцерківського міськвідділу міліції під час патрулювання на одній із вулиць м. Біла Церква зупинив автомобіль марки «ВАЗ-21099» за порушення правил дорожнього руху - автомобіль рухався по освітленій вулиці з дальнім світлом фар, засліплюючи водіїв зустрічного транспорту. З автомобіля вийшов водій і надав патрулю водійське посвідчення пасажира, чим і викликав підозру правоохоронців. Інспектори ДАІ запропонували всім вийти із автомобіля і відкрити багажне відділення для огляду. Один із трьох пасажирів, вдягнений у камуфляж, вийшов і став твердити, що вони здійснюють патрулювання вулиць в місті як «бійці самооборони». Тим часом один із двох чоловіків, які були в авто, сів за кермо і натиснув на газ. Чоловіки, що вийшли з транспорту, розбіглися в різні сторони, йдеться в повідомленні.

Інспектори повідомили чергового міськвідділу про ситуацію, що склалася, та почали наздоганяти підозрілий автомобіль. Невдовзі, не впоравшись із керуванням, втікачі наскочили на бордюр та пошкодили задні колеса. Коли автомобіль зупинився, водій вискочив з нього і побіг у напрямку будинків, а пасажир був затриманий працівниками Державтоінспекції.

При огляді автомобіля працівники слідчо-оперативної групи виявили у багажнику велику кількість коштовних виробів із дорогоцінного металу та гроші.

«І лише через дві години після цієї події до чергової частини Білоцерківського міськвідділу зателефонував місцевий житель і повідомив про те, що на оселю його товариша-підприємця було скоєно розбійний напад особами, один з яких називав себе бійцем «самооборони», зазначили в міліції.

Наразі затриманого доставлено до міськвідділу міліції, де він дає покази. Працівники міліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо затримання інших.

За даним відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна. Досудове слідство триває.