Добкіна відправили у СІЗО

10 березня екс-главу Харківської ОДА Михайла Добкіна викликали на допит в ГПУ, де він провів дві години.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З будівлі Генпрокуратури Добкін так і не вийшов, а його адвокат повідомила, що його заарештовано і направлено до СІЗО згідно з постановою Шевченківського райсуду від 1 березня.

Джерело: http://tsn.ua/politika/dobkina-areshtuvali-i-vidpravili-v-sizo-338953.html

У Генпрокуратурі підтвердили затримання Добкіна у зв’язку з посягання на зміну територіальної цілісності України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України. Добкіну сьогодні було вручено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч.2 ст110 (посягання на територіальну цілісність України) ККУ.