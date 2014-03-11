У Вінниці двоє п’яних міліціонерів стріляли, коли їх намагались затримати ДАІ та «Самооборона»

У Вінниці двоє працівників міліції з явними ознаками алкогольного сп’яніння вчинили супротив та стріляли, коли їх намагались затримати працівники ДАІ та активісти «Самооборони».

Як повідомили УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, 11 березня близько 3-ї години ночі по вулиці 600-річчя спільний наряд ДАІ та представників «Самооборони» зупинив для перевірки автомобіль Geely. В салоні автівки перебувало троє чоловіків з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час документування правопорушення виник конфлікт, внаслідок якого один із порушників наніс тілесні ушкодження представнику «Самооборони». Аби уникнути затримання з боку зловмисників було здійснено кілька пострілів в бік правоохоронців та представників «Самооборони» з травматичної зброї.

Працівники міліції вилучили у зловмисників два травматичних пістолети «Форт».

Внаслідок пострілів ніхто з учасників інциденту не постраждав. Як з’ясувалося, двоє із затриманих є працівниками міліції.

За даним фактом призначено службове розслідування. Дії правопорушників задокументовані, матеріали передані в прокуратуру області для прийняття законного рішення.