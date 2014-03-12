У Вінниці невідомі підпалили два дільничних приміщення міліції.

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, загорання сталось 12 березня близько 5 години ранку в приміщенні дільничного пункту міліції по вулиці Фрунзе у Вінниці. Пожежні погасили вогонь за півгодини.

Слідчо-оперативна група міліції, яка працювала на місці події, з’ясувала, що пожежу спричинила невідома особа, кинувши пляшку з займистою сумішшю. Пожежею було частково знищено оргтехніку, частково згоріла документація та пошкоджено меблі.

Близько 6-ї ранку за таких же обставин було здійснено підпал дільничного пункту міліції по вулиці Щорса. Вогнем, який швидко локалізували та не дали проникнути всередину приміщення, пошкоджено вікно та двері.

Слідчим відділом Вінницького міського відділу міліції за усіма фактами відкриті кримінальні провадження відповідно до ч. 2 ст. 194 ККУ країни (умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 10 років.

Міліція проводить комплекс оперативних та розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання винних осіб.

Вінницька міліція розцінює такі факти, як намагання дестабілізувати ситуацію в регіоні, скомпрометувати громадські організації, які співпрацюють з правоохоронними органами задля реалізації спільного завдання по забезпеченню правопорядку в області, спровокувати невдоволення та недовіру громадян до системи організації охорони громадського порядку.

Як повідомляв УНІАН, близько 4 години ранку 12 березня У Вінниці невідомі закидали будівлі міської та обласної прокуратури пляшками з займистою рідиною.