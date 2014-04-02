Суддю господарського суду Одеської області викрили в одержанні понад півмільйона гривень хабара

Працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю спільно зі співробітниками Генеральної прокуратури викрили суддю Господарського суду Одеської області в одержанні 570 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили УНІАН в прес-службі ГУБОЗ МВС України.

В повідомленні зазначається, що суддя вимагав гроші за винесення рішення в одній зі справ, де директор приватного підприємств вимагав стягнути з відповідача на користь фірми понад 2 мільйони гривень. За позитивне вирішення справи суддя вимагав більш як півмільйона гривень хабара.

В повідомленні сказано, що “правоохоронці задокументували факт одержання неправомірної вигоди, який проходив у три етапи”.

“Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна”, - повідомляє прес-служба.