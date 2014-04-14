Василя Боднаря призначено начальником Департаменту внутрішньої безпеки МВС

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив начальником Департаменту внутрішньої безпеки МВС полковника Василя Боднаря.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Наказом міністра внутрішніх справ України полковника міліції Василя Боднаря призначено на посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Боднар з грудня 2006 року по грудень 2007 року обіймав, зокрема, посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного слідчого управління МВС.