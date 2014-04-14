Василя Боднаря призначено начальником Департаменту внутрішньої безпеки МВС
15:35, 14 квітня 2014Кримінал
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков призначив начальником Департаменту внутрішньої безпеки МВС полковника Василя Боднаря.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
«Наказом міністра внутрішніх справ України полковника міліції Василя Боднаря призначено на посаду начальника Департаменту внутрішньої безпеки МВС», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Боднар з грудня 2006 року по грудень 2007 року обіймав, зокрема, посаду заступника міністра внутрішніх справ - начальника Головного слідчого управління МВС.
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