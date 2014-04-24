У центрі Львова міліціонер на пішохідному переході смертельно травмував перехожого

У центрі Львова працівник міліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля, на пішохідному переході скоїв наїзд на 56-річного львів’янина, який від отриманих травм помер в лікарні.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 23 квітня близько 16.15 у центральній частині міста, на перехресті вулиць Дорошенка та Словацького.

28-річний працівник міліції, перебуваючи за кермом власного автомобіля «Mitsubishi Lancer» на регульованому пішохідному переході скоїв наїзд на 56-річного львів’янина. Внаслідок ДТП чоловік отримав важку політравму. Каретою швидкої допомоги його було доставлено до лікарні, однак, від отриманих травм несумісних з життям чоловік помер.

Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Триває розслідування та проводиться службова перевірка. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУМВС України у Львівській області.