Викраденого начальника Маріупольського міськуправління міліції знайдено повішеним - ЗМІ

Керівника Маріупольського міського управління міліції Валерія Андрощука, викраденого сепаратистами 9 травня, знайдено повішеним у районі маріупольського аеропорту. Про це повідомляє ”ОстроВ” із посиланням на джерело в правоохоронних органах. Як повідомлялося, виконуючим обов`язки начальника Маріупольського міськуправління міліції призначено Олега Моргуна.

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