Влада Гонконгу може зупинити роботи на ”Нафтогазі-67”?

Влада Гонконгу не виключає можливості припинення робіт на затонулому українському судні «Нафтогаз-67» через ризик для життя водолазів, передає ІТАР-ТАРС.

Як повідомив представник Гуанчжоуської служби морського порятунку, найбільший в Азії плавучий кран ”Хуа тянь лун” не зможе прибути на цьому тижні в акваторію Гонконгу для підняття затонулого судна. На прибуття могутнього крану вантажопідйомністю 4 тис. тонн очікували сьогодні, проте виникли ”непередбачені складнощі”, і він затримається на кілька днів.

Водночас гонконзька сторона заявила, що не виключає можливості припинення підводних робіт, оскільки вони ”пов`язані з великим ризиком для життя водолазів”.

У минулий четвер відбувся вже третій випадок, коли один з пірнальників потрапив у критичну ситуацію. Його повітряний шланг заплутався в уламках усередині судна.

”Сильна підводна течія дуже небезпечно для водолазів”, - заявляють місцеві урядові джерела. При цьому гонконзька сторона наголошує, що з моменту затоплення судна рятувальники ”зробили все, що змогли”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогаз-67” перебувало 25 осіб: 24 українці і один громадянин Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.

Доля 16 моряків залишається невідомою.