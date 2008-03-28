Водолази виконали більш як 40 занурень - корабель ознак життя не подає

Водолази продовжують обстежувати приміщення затонулого судна „Нафтогаз-67” у районі аварії в Південно-Китайському морі.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі Міністерства транспорту та зв`язку України, перший заступник міністра транспорту та зв’язку Василь ШЕВЧЕНКО підкреслив, що водолази не припиняють проведення пошуково-рятувальних робіт та занурення.

“Роботи не припиняються, фахівці постійно працюють”, - сказав він.

Станом на ранок 28 березня виконано більш як 40 занурень, водолази вже обстежили ще декілька кают, проте нікого поки що не знайдено.

“Вчора вночі ми напрацювали схему, де орієнтовно на судні можуть знаходитися люди в жилих каютах, вже вранці обстежили їх і отримали інформацію, що там людей немає”, - повідомив В.ШЕВЧЕНКО. Наразі водолази планують обстежити другий поверх судна, відпрацьовується відповідна схема занурення.

Перший заступник міністра також повідомив, що сьогодні у другій половині дня за місцевим часом українські фахівці мають відвідати судно „Яохай” (КНР), в результаті зіткнення з яким затонув „Нафтогаз-67”. “Ми зараз працюємо над тим, щоб отримати дозвіл на це”, - сказав він.

За словами В.ШЕВЧЕНКА, на сьогодні також запланована зустріч Урядової комісії з врятованими членами екіпажу.

“Посольство України робить усе можливе, щоб якнайшвидше повернути врятованих членів екіпажу судна “Нафтогаз-67” додому, - сказав В.ШЕВЧЕНКО. – Також ми працюємо над оформленням документації на тіла загиблих для того, щоб прискорити даний процес наскільки можливо”. Він також повідомив, що орієнтовно за 2-3 дні врятовані члени екіпажу зможуть бути відправлені додому.

Очікується, що найближчим часом на місце аварії має прибути найпотужніший в Азії плавучий кран «Хуа Тьєнь Лун», буде здійснено спробу підняти судно.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд ЗМІ повідомили, що влада Гонконгу не виключає можливості припинення робіт на затонулому українському судні «Нафтогаз-67» через ризик для життя водолазів.

Крім того, за даними ЗМІ, представник Гуанчжоуської служби морського порятунку повідомив, що найбільший в Азії плавучий кран ”Хуа тянь лун” не зможе прибути цього тижня в акваторію Гонконгу для підняття затонулого судна. На прибуття могутнього крану вантажопідйомністю 4 тис. тонн очікували сьогодні, проте виникли ”непередбачені складнощі”, і він затримається на кілька днів.

Довідка УНІАН. 22 березня в Південно-Китайському морі (Гонконзька протока) відбулося зіткнення транспортно-буксирного судна “Нафтогаз-67” (власник “Чорноморнафтогаз”, Україна) і балкера “Яохай” (КНР).

На “Нафтогаз-67” перебувало 25 осіб: 24 українці і один громадянин Китаю. Семеро членів екіпажу – один громадянин Китаю і шестеро українців – під час зіткнення перебували на верхній палубі, і їх підібрали живими рятувальники у відкритому морі.

25 березня водолази знайшли і підняли на берег тіла двох моряків.

Доля 16 моряків залишається невідомою.