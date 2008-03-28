Яценюк: ресурси для облаштування кримських татар обмежені

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК наголошує на обмеженості фінансових ресурсів, які

виділяються на облаштування кримськотатарських сімей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ.

Сторони обговорили низку питань щодо облаштування національних меншин в Україні, зокрема щодо законодавчого забезпечення прав депортованих у Автономній Республіці Крим та визначення їхнього статусу.

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин назвав «великим прогресом» нинішню ситуацію у Криму, разом з тим зазначивши, що «існує багато завдань і викликів».

К.ВОЛЛЄБЕК, зокрема, поцікавився, на якому етапі перебуває вирішення проблеми виділення земельних ділянок представникам кримськотатарського народу, наголосивши на необхідності вирішення цього питання на законодавчому рівні.

Голова Верховної Ради наголосив, що питання розподілу землі має базуватися виключно на законі, і, у першу чергу, Конституції України. За словами А.ЯЦЕНЮКА, також необхідно створити державний реєстр депортованих і врегулювати поняття статусу депортованих на законодавчому рівні, чітко закріпивши їх юридичні права. На думку голови ВР, це унеможливить спекулювання на земельних та мовних питаннях.

К.ВОЛЛЄБЕК запропонував провести орієнтовно у вересні-жовтні поточного року круглий стіл з проблем депортованих із залученням європейських експертів і представників української влади.

Сторони також торкнулися питання щодо можливого проведення в Україні референдуму стосовно вступу до НАТО.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що Верховна Рада ухвалила постанову «Про питання вступу України до НАТО, відповідно до якої рішення щодо міжнародного договору про вступ України до НАТО приймається лише за наслідками всеукраїнського референдуму, який може проводитися за народною ініціативою відповідно до Закону ”Про всеукраїнський референдум”.

К.ВОЛЛЄБЕК поцікавився, чи є необхідність проведення референдуму щодо вступу України у Європейський Союз. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що такої потреби не існує з огляду на те, що більшість українців підтримують ідею вступу до ЄС.

Сторони також обговорили низку питань щодо облаштування на території України інших національних меншин, зокрема, у контексті мовного питання.