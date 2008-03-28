У Ющенка знають, що дестабілізує ситуацію в Криму

Постійний Представник Президента України в Криму Леонід ЖУНЬКО вважає, що відсутность Закону, який би чітко визначав приналежність до статусу депортованих, значною мірою дестабілізує ситуацію в Криму.

Про це Л.ЖУНЬКО заявив в ході зустрічі з Верховним комісаром з питань національних меншин ОБСЄ Кнутом ВОЛЛЄБЕКОМ, повідомляє Представництво Глави держави в Криму.

"На переконання Постійного Представника Президента, питання забезпечення депортованих, та зокрема кримських татар землею, знаходиться у сфері особливої уваги держави та місцевих органів влади автономії. Додаткової конфліктності земельному питанню надає факт відсутності Закону, який би чітко визначав приналежність до статусу депортованих. На думку Л.ЖУНЬКА відсутність зазначеного нормативного документа значною мірою дестабілізує ситуацію в Криму", - йдеться у повідомленні Представництва.

Другим чинником загострення ситуації та напруги в суспільстві представник Президента назвав "жорстке контролювання процесу переселення кримських татар, що відбулося ще на початку 90-х років, коли була поставлена межа, де вони можуть проживати, а де їм, проживати заборонено". "На превеликий жаль таке становище в земельних питаннях є наслідком хаотичного планування розселення репатріантів, які повернулися до Криму. Сьогодні ми зіткнулися з тим, що в багатьох містах компактного проживання, особливо степових районів, люди не можуть знайти роботу, тому змушені переселятися ближче до центру міст та районів", - підкреслив Л.ЖУНЬКО.

"Погіршує ситуацію й порушення вимог чинного законодавства, тривалий розгляд клопотань про виділення земель для житлового будівництва, відсутність дієвого контролю за використанням й забудовою земель та єдиного реєстру депортованих зокрема тих, хто отримав земельні ділянки", - говорять у Представництві.

Керівник делегації ОБСЄ запропонував допомогу в проведенні в Криму більш широкого обговорення законопроекту "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою".