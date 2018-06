Vanco влітку визначить виконавця досліджень на Прикерченській ділянці

Компанія Vanco Prickerchenska Ltd. має намір влітку цього року провести тендер для визначення виконавця тривимірних сейсмічних досліджень (3D-сейсміки) на площі 4,2 тис. кв. км. на Прикерченській нафтогазоносній ділянці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони навколишнього природного середовища, про це сказав голова правління - президент компанії Vanco Energy Company (США) Джин Ван ДАЙК сьогодні під час зустрічі з міністром охорони навколишнього природного середовища Георгієм ФІЛІПЧУКОМ.

Дж. Ван ДАЙК відзначив, що загальна вартість проведення 3D-сейсмики на даній ділянці становитиме близько 70 млн. дол.

Також він повідомив, що компанія веде підготовку контракту на буріння двох глибоководних свердловин в 2009-2010 рр.

Міністр поінформував Vanco Prickerchenska про ухвалення найближчим часом Кабінетом Міністрів України рішень щодо нового складу Міжвідомчої комісії з організації укладення і виконання угод про розподіл продукції (УРП) і координаційного комітету, який дасть змогу перейти до розгляду і затвердження поданих інвестором програм робіт і бюджету на нинішній рік.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташований у місті Х`юстон (США).

Vanсo International Ltd виграла в 2006 р. відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом Міністрів України угоду про розподіл продукції, яка видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами і обов`язками за угодою своїй пов`язаній особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

Прикерченська ділянка (площею 12,96 тис. кв. км.) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу з глибинами води від 300 м до більш як 2000 м. Ділянка розміщена в економічній зоні України на відстані 13 км. від берегової лінії Керченського півострова.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекає інвестицій більш ніж на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку більш як 200 млн. тонн вуглеводнів. Планується, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення декількох тисяч нових робочих місць.