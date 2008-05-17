Севастополь має унікальну можливість показати фактично другу панораму Рубо

У Севастополі відреставровано 3 із 36 фрагментів панорами художника Франса Рубо «Штурм 6 червня 1855 року», які до червня 1942 року складали Панораму оборони Севастополя 1854-1855 років (після Великої Вітчизняної війни експозиція панорами була заново відновлена радянськими художниками).

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник директора з наукової роботи Національного музею героїчної оборони і звільнення Севастополя Світлана КОСТЮЧЕНКО, врятовані 25 червня 1942 року радянськими воїнами фрагменти полотнищ Франса Рубо були повернені до Севастополя в 1955 році, і фактично до 2006 року, згорнуті в рулони, на 12 валах, у багатошаровому стані зберігалися у фондах музею.

Як відомо, Музей героїчної оборони і звільнення Севастополя був створений у 1960 році, але на той момент вже понад півстоліття існувала панорама. За словами С.КОСТЮЧЕНКО, відтоді відвідувачі могли бачити тільки окремі фрагменти, - в експозиції на деяких виставках. «До 150-річчя з дня народження Франца Олексійовича Рубо (у 2006 році, відразу ж після 100-річчя Панорами) ми поставили собі завдання розмотати всі фрагменти, розкотити їх, описати і зафотофіксувати, зазначає заступник директора. «А фрагменти є як д невеликі - від 1,5-2-х метрів у довжину, так і до 12 метрів в довжину і 6 - у висоту. Склали план реставраційних робіт і почали поступову реставрацію», - повідомила вона.

За інформацією С.КОСТЮЧЕНКА, «на сьогодні реставраторами Національного реставраційного центру України відреставровано 3 фрагменти». Як вона вважає, «місто має унікальну можливість показати, виставити відвідувачам фактично другу Панораму, адже фрагменти своєю живописною частиною охоплюють, практично, всю сюжетну лінію, яка була в Рубо. Тобто, незважаючи на те, що під час бомбардування 25 червня 1942 року, коли тут усе горіло і рушилося, моряки і солдати, багнетами і ножами вирізували фрагменти і виносили їх з палаючої будівлі, утім, вони всі зробили достатньо грамотно з погляду сюжету. Отже, коли ми відреставруємо всі фрагменти, і, можливо, колись побудуємо великий виставковий зал і покажемо їх, наше місто матиме унікальний живопис Франса Рубо, художника світового рівня. А це, в свою чергу, реальна можливість просування України, єдиної в Україні Панорами, і єдиної в світі Панорами з ім`ям Франса Рубо. По-друге, ми фактично побачимо ту Панораму, яку після 1941 року ніхто не бачив». Але це, додала вона, «під силу тільки державі. Тому, я сподіваюся, що надання нашому музею статусу національного (статус національного музей відповідно до указу Президента України отримав кілька днів тому - УНІАН) допоможе нам відреставрувати в повному обсязі всі фрагменти Рубо.

С.КОСТЮЧЕНКО також повідомила, що на сьогодні севастопольці і гості міста можуть побачити фрагмент «Даша Севастопольська», який знаходиться в експозиційному залі Панорами оборони Севастополя 1854-1855 років. Ще один фрагмент - «Чернігівці» - знаходиться на виставці, присвяченій Ф.Рубо, у цокольному приміщенні Панорами, «і там же два його ескізи, які ми розмотали, серед інших фрагментів, і яких ще ніхто не бачив».

Два відреставровані фрагменти знаходяться в реставраційній майстерні музею, повідомила заступник директора. «Ми запланували закінчити цього року реставрацію фрагмента «Бухта». Це великий фрагмент, 6 на 7 метрів, який зображує на полотні всю центральну частину Севастополя. Але подивимося, як здійснюватиметься фінансування, якими будуть наші можливості і можливості міста. Якби ми реставрували хоча б по одному великому фрагменту за рік, то можна було б, мабуть, закінчити всю роботу років за 10», - сказала С.КОСТЮЧЕНКО.