При уряді Криму створений оперативний штаб з контролю за ціновою ситуацією

При Раді міністрів Криму створено оперативний штаб з контролю за ціновою ситуацією на ринку продовольства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Радміну, штаб створено за розпорядженням голови уряду Криму Віктора ПЛАКІДИ.

Штаб очолив В.ПЛАКІДА, туди також увійшли міністр економіки автономії Світлана ВЕРБА, голова Рескому з торгівлі і захисту прав споживачів АРК Валіко АВІДЗБА, міністр аграрної політики Криму Павло АКІМОВ, керівники інших міністерств, відомств та організацій півострова.

Аналогічні штаби створюються в районах і містах Криму. Робота системи оперативних штабів організована цілодобово. «Силами штабів проводиться постійний моніторинг цінової ситуації на ринку продовольства, вживаються оперативні заходи для забезпечення ринків необхідною кількістю та асортиментом товарів, для дотримання правил торгівлі, якості товарів і якості обслуговування покупців, для зниження цін», - прес-служба уряду Криму.

В.ПЛАКІДА підкреслив, що метою роботи оперативних штабів щодо цінової ситуації на ринку продовольства є зниження цін до рівня, який би не перевищував сердньодержавний, забезпечення продовольчого ринку в курортний сезон за прийнятними цінами.