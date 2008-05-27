Морський вузол-2008 розпочався в Севастополі

У Севастополі під загальним керівництвом начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України генерала армії України Сергія КИРИЧЕНКА розпочався перший етап комплексного командно-штабного навчання Військово-Морських Сил ЗС України “Морський вузол – 2008”.

Як повідомляє прес-служба Міноборони, головною метою двохступеневого командно-штабного навчання є удосконалення практичних навичок військовослужбовців органів управління в ході організації застосування Військово-Морських Сил ЗС України, підвищення злагодженості дій з іншими видами Збройних Сил.

На першому етапі навчання, що проходить у командно-штабному варіанті, тобто без залучення озброєння і військової техніки, задіяні штаби та управлінські структури морського, повітряного та наземного компонентів Військово-Морських Сил ЗС України, а також оперативні групи від Повітряних Сил і Сухопутних військ ЗС України, інших міністерств та відомств.

Перший етап двоступеневого комплексного командно-штабного навчання “Морський вузол – 2008” проходить в пунктах постійної дислокації ВМС України з розгортанням навчальних центрів та пунктів управління.

Напрацювання, які будуть досягнуті в ході першого етапу командно-штабного навчання у подальшому використовуватимуться під час другої – практичної фази комплексного навчання “Морський вузол -2008”, яку заплановано провести восени цього року.