Куніцин розповів про зовнішній чинник в причинах конфлікту в Севастополі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН не виключає зовнішнього чинника в причинах конфліктної ситуації, що склалася в останні місяці, між міською радою і держадміністрацією.

Як передає севастопольський кореспондент УНІАН, про це він заявив на телеканалі „Крим”.

С.КУНІЦИН висловив думку, що чим частіше Україна говорить про НАТО, тим частіше з Росії заявляють про можливий розрив двостороннього договору (про дружбу і співпрацю - УНІАН), і тим частіше порушується питання про Севастополь і Крим.

«І останній приїзд ЛУЖКОВА і ЗАТУЛІНА тому підтвердження. І я можу вам з відповідальністю сказати: все те, що сьогодні відбувається в Севастополі, - це ланки одного ланцюга. Тут і зовнішні чинники, і внутрішні, і земля. Не було б землі, знайшли б інший привід. Але цілком очевидно, що йде гра в політичний преферанс. І Крим, і Севастополь знову стають заручниками», - сказав голова міськадміністрації.

У той же час С.КУНІЦИН підкреслив: «Ми не можемо публічно звинувачувати Росію, Кремль, адже це може дійти до міжнародного скандалу, тому що це речі не доведені, а передбачувані. Я можу сказати, що в мене з керівництвом Чорноморського флоту (РФ - УНІАН) нормальні, робочі стосунки».

На його думку, «все набагато глибше, а не так, як здається на перший погляд. І я можу сказати: тут і земля, і відсутність статусу (зважаючи на відсутність передбаченого Конституцією України закону про статус міста Севастополя - УНІАН), і політика, і зовнішня політика. На такому вже півострові ми з вами живемо».

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міська рада і Севастопольська міська державна адміністрація звинувачують один одного в незаконному відведенні великої кількості земельних ділянок.

Крім того, протягом травня, не зважаючи на заборони судів, у Севастополі за ініціативою міськради проводилося опитування громадської думки з питання недовіри Севастопольській міськдержадміністрації, в ході якого більшість опитаних висловили недовіру адміністрації та її голові.

26 травня перший заступник голови міської адміністрації Володимир КАЗАРІН заявив, що Севастопольська міська державна адміністрація готова до того, щоб порушити питання про розпуск міськради.

27 травня Севастопольська міська рада на позачерговій сесії розглянула результати опитування громадської думки територіальної общини з питання про недовіру Севастопольській міськдержадміністрації у зв`язку з її діями щодо передачі різним суб`єктам господарювання земель міста під забудову і висловила недовіру голові Севастопольської міськдержадміністрації С.КУНІЦИНУ.

28 травня в Севастопольській міськадміністрації заявили, що розцінюють рішення міськради про висловлення недовіри голові виконавчої влади міста С.КУНІЦИНУ як «незаконне, неадекватне і безвідповідальне».