Очманіти! Якраз перед початком сезону поповзли чутки про землетрус у Криму

Головне управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Криму спростовує інформацію про можливий землетрус на півострові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського Главку МНС.

«ГУ МНС України у Криму спростовує чутки про землетрус, який нібито насувається на півострів», - наголошується в повідомленні.

Сейсмічна обстановка в Криму перебуває в межах норми, тобто не перевищує допустимих нормативних сейсмічних дій, повідомляє МНС з посиланням на «Кримську експертну раду з оцінки сейсмологічної небезпеки і прогнозу землетрусів».

«Крім складної апаратури, як біопередвісників землетрусів фахівцями цієї організації використовуються спостереження за тваринами, зокрема рептиліями. Фахівці сейсмологи і геофізики вчергове нагадують, що постійно ведеться моніторинг сейсмічної обстановки, зокрема й щодо впливу на промислові і цивільні об`єкти і споруди», - наголошується в повідомленні.

При цьому рятувальники нагадують, що на території України найбільш сейсмічно небезпечним є Кримсько-Чорноморський регіон.

«Щорічно тут відбувається від 20 до 100 слабких сейсмічних поштовхів, які не відчуваються людиною, але реєстровані мережею високочутливих сейсмічних станцій. Велика частина вогнищ землетрусів розташована в земній корі, в акваторії Чорного моря на невеликій глибині близько 15-20 км., але відмічено й глибші - до 70 км.», - інформує МНС.