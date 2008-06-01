Семенюк хоче провести інвентаризацію майна Чорноморського флоту Росії

Голова Фонду державного майна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО виступає за проведення інвентаризації майна Чорноморського флоту Росії відповідно до підписаних українсько-російських угод.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на зустрічі з журналістами в Севастополі.

Коментуючи на проханню журналістів нещодавню заяву посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Російської Федерації Володимира ДОРОХІНА про те, що Росія може збільшити орендну плату у разі продовження терміну перебування ЧФ в Севастополі, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сказала: «Офіційних пропозицій з боку Російської Федерації не було. Буде офіційна пропозиція – офіційно вирішуватимемо».

Вона також нагадала, що у 1993 році Україна і Росія підписали угоду про проведення інвентаризації майна тоді ще нерозділеного між країнами Чорноморського флоту і складення договорів оренди, і Україна ратифікувала цю угоду, тоді як Росія досі - ні.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО додала: «Ми повинні все робити юридично правильно і зважено, все порахувати, і про терміни говорити тоді, коли ми вже дійдемо до тієї крапки, порахувавши, визначивши всі моменти… Якщо це робити професіонально… можна всі питання вирішити».

Довідка УНІАН. Відповідно до Великого морського договору, укладеного Україною і Росією 28 травня 1997 року, ЧФ РФ може залишатися в Криму до 28 травня 2017 року. Орендна плата за його перебування зараз становить 97 млн. доларів на рік.

Посол з особливих доручень МЗС РФ В.ДОРОХІН нещодавно заявив, що Росія допускає можливість підвищення орендної плати за перебування ЧФ в Севастополі, якщо Україна дозволить йому залишитися після 2017 року.

У свою чергу, МЗС України заявило, що Україна не розглядає питання про пролонгацію терміну перебування Чорноморського флоту Росії на своїй території після 28 травня 2017 року.