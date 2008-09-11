Москва незадоволена політикою Києва

Міністерство закордонних справ Російської Федерації звинувачує українську владу в проведенні недружньої політики щодо Росії.

Про це говориться в заяві МЗС Росії про українсько-російські відносини, повідомляє департамент інформації та друку МЗС РФ.

«Змушені констатувати, що останнім часом українська влада проводить політику, яку не можна оцінити інакше як недружню щодо Росії», - говориться в заяві.

На думку російських дипломатів, особливо яскраво це виявилося у зв`язку з агресією Грузії проти Південної Осетії. «Ми не почули слів жалю і співчуття у зв`язку із загибеллю мирних жителів Цхінвала і російських миротворців. Навпаки, Президент України намагався покласти вину за кровопролиття на Росію», - говориться у заяві.

При цьому в російському МЗС зазначили, що «в Києві наполегливо замовчують той факт, що своїми поставками важкого озброєння грузинській армії українська сторона несе частку відповідальності за пролиту кров».

«Офіційний Київ продовжує курс на прискорений вступ до НАТО, що суперечить духу Договору 1997 року та інтересам безпеки Росії. Причому робиться це всупереч волі українського народу. Невипадково керівництво країни не хоче виносити це питання на загальнонаціональний референдум», - вважають в МЗС РФ.

У заяві наголошується, що Договір 1997 року набув чинності тільки після ратифікації Верховною Радою України російсько-українських угод з питань функціонування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. «Тому у нас викликає серйозне занепокоєння постійне мусирування українськими представниками питання про терміни перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України. Робляться спроби ускладнити його діяльність», - говориться в заяві. На думку російських дипломатів, це завдає шкоди атмосфері наших відносин і підриває хід нормального переговорного процесу щодо взаємоприйнятного вирішення всіх питань життєдіяльності флоту на основі відповідних російсько-українських угод. З`являються навіть натяки на можливість дострокового одностороннього розриву цих угод. У МЗС Росії переконані, що перебування російського Чорноморського флоту в Криму є стабілізуючим чинником як у відносинах між Росією і Україною, так і в контексті регіональної стабільності.

Занепокоєння російського зовнішньополітичного відомства також викликає «порочна практика» офіційного Києва щодо заборони на в`їзд до України російським депутатам, відомим політикам, всупереч домовленостям, що були раніше.

Крім того, в МЗС РФ вважають, що чимало негативних явищ накопичилося в гуманітарній сфері. Йдеться про спроби української влади переглянути в «антиросійському дусі» загальну історію, героїзувати спільників фашизму. «Обмежуються права російськомовного населення України, проводиться цілеспрямована лінія на витіснення російської мови з суспільного життя країни, науки, освіти, культури, засобів масової інформації», - говориться в заяві.

У МЗС РФ відзначають, що подібна політика офіційного Києва веде до погіршення двосторонніх зв`язків і викликає в Росії серйозне занепокоєння.