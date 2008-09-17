Парламент Криму закликав Україну визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії

Верховна Рада Криму закликала Верховну Раду України визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії.

За це рішення проголосували 79 депутатів із 90 присутніх на засіданні (всього в парламенті Криму 100 депутатів), 8 депутатів були проти. Так, зокрема, проти ухвалення даного рішення висловився лідер кримської організації Народного Руху України Леонід ПІЛУНСЬКИЙ.

«В умовах акту збройної агресії, розв`язаної керівництвом Грузії проти народу Південної Осетії, й безперервних спроб, спрямованих на повалення законного уряду Республіки Абхазія, Верховна Рада Автономної Республіки Крим висловлює підтримку народам Абхазії та Південної Осетії в їхньому праві на самовизначення, й підтримує дії Російської Федерації із забезпечення безпеки республік Абхазії та Південної Осетії», - йдеться в зверненні. В зв`язку з цим кримські парламентарії закликали ВР визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.

Три депутати від Прогресивної соціалістичної партії на початку пленарного засідання ВР АРК стояли з прапорами Південної Осетії та Абхазії й зі свічками, таким чином вони вшанували пам`ять загиблих у кавказькому конфлікті осетин.

Офіційний Київ не визнає незалежність Абхазії та Південної Осетії та відстоює територіальну цілісність Грузії.

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У БЮТ вважають звернення парламенту Криму до ВР України з проханням визнати суверенітет Абхазії та Південної Осетії наслідком позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА стосовно Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ у Верховній Раді України, на цьому наголосив народний депутат Володимир КАПЛІЄНКО.

«З 27 серпня Президент ЮЩЕНКО розпочав політику різкого загострення стосунків з Російською Федерацією. За рахунок такої боротьби Віктор ЮЩЕНКО намагається заробити авторитет лідера нації, однак на ділі така «позиція» Президента отримала перші негативні і вкрай небезпечні наслідки», – сказав депутат.

За його словами, є очевидним, що цим кроком керівництво Кримської автономії «розпочало реалізацію довгострокової програми на отримання статусу самостійної держави”.

«Так само, як Косове дало поштовх для ескалації конфлікту на Кавказі, так і окремі політичні сили у Верховній Раді АР Криму намагаються використати визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії для посилення сепаратистських настроїв на півострові», – зазначив В.КАПЛІЄНКО, закликавши ВР підтримати територіальну цілісність Грузії.

«Верховна Рада України у своїй оцінці збройного конфлікту між Росією та Грузією повинна жорстко дотримуватись міжнародних правових норм, позиції невтручання і беззаперечно підтримати цілісність Грузії за будь-яких обставин», – підкреслив він.