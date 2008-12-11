Януковича просять вплинути на севастопольських регіоналів

Громадський комітет «Український Севастополь» звернувся до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням вплинути на позицію однопартійців у Севастопольській міськраді щодо питання будівництва у місті української школи-колегіуму.

У відкритому зверненні Громадського комітету, яке має УНІАН, зазначається, що у Севастополі, де проживає 380 тисяч людей, діти позбавлені права і можливості здобувати освіту державною мовою.

«Держава вперше виділила суттєві кошти для початку будівництва в Севастополі української школи-колегіуму з високими освітніми стандартами, у розмірі 5 мільйонів гривень. Згідно з законодавством, у подібних випадках частка фінансування з місцевого бюджету має бути в межах 20%, у даному випадку – 1 мільйон гривень. Перша частина в розмірі 500 тисяч гривень вже була виділена, і про їх використання міськдержадміністрація надала звіт. Севастопольська міська рада на сесії в листопаді цього року проголосувала проти виділення ще 500 тисяч гривень, чим загальмувала початок будівництва школи-колегіуму», – наголошується у зверненні.

У комітеті зазначають, що 16 грудня міськрада знову може ухвалити негативне рішення з цього питання, що поставить під загрозу невикористання виділених 5 мільйонів гривень, а значить, повернення їх до бюджету.

ГК «Український Севастополь» просить В.ЯНУКОВИЧА дати вказівку його однопартійцю і керівникові міської ради Валерію САРАТОВУ «припинити блокування початку будівництва української школи-колегіуму в Севастополі, і не робити будь-яких інших дій, спрямованих на обмеження конституційних прав молодих севастопольців всіх національностей здобувати освіту державною мовою».