Регіонали обіцяють масові страйки вже післязавтра

У середу, 17 грудня, в Україні розпочинаються масові страйки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, парламент має вимагати від уряду подати на затвердження якщо не антикризову програму, то принаймні програму соціально-економічного розвитку держави.

На думку О.ЄФРЕМОВА, нинішню економічну ситуацію в Україні можна назвати катастрофою. За його словами, рівень виробництва в листопаді, порівняно з показником листопада 2007 року, знизився на 28,6%, а в деяких галузях – на 48-60%.

У свою чергу, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що політики мають бути дуже обережними із заявами «щодо катастроф і страйків».

За його словами, представникам політичних сил не потрібно забувати, хто є власниками українських підприємств. Спікер зауважив, що саме ці власники мало зробили для модернізації підприємств і не платять своїм робітникам заробітну плату.

Він підкреслив, що в цій ситуації «люди зметуть усіх».

На думку В.ЛИТВИНА, внаслідок страйків в Україні «краще не стане, а стане гірше».