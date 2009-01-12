Тимошенко обіцяє покарати винних у вибуху будинку в Євпаторії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє, що винних у вибуху житлового будинку в Євпаторії буде покарано.

Як передає кореспондент УНІАН, таку обіцянку прем`єр дала сьогодні постраждалим від вибуху перед врученням ключів від нових квартир.

«Команда, яка працює зараз над вивченням ситуації та пошуком винних, обов`язково встановить персонально, хто допустив таке. Я вважаю, що в жодному разі не можна залишити безкарно, тому що якщо це залишити безкарним, то й далі ця недбалість призводитиме до таких трагедій... Ми доведемо до кінця (розслідування – УНІАН), і ви знатимете, хто персонально за це відповідає», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що сьогодні в усій країні відбувається перевірка безпеки використання підвалів і нежитлових приміщень у всіх житлових будинках.

Крім того, прем`єр заявила, що контроль за наданням допомоги постраждалим відбуватиметься постійно, і з цією метою в Криму перебуватиме міністр праці та соціальної політики України Людмила ДЕНИСОВА доти, поки остання сім`я не отримає необхідну допомогу.

Також глава уряду повідомила, що ті, хто втратили житло, за рішенням Кабміну отримають нові квартири площею в середньому в 1,6 разу більше, оскільки малогабаритне житло зараз не будують.

Прем`єр повідомила, що уряд вживе всіх заходів, щоб дітей з постраждалих сімей, які навчаються на платній основі, було переведено на бюджетну форму навчання, а ті, вступатиме до вишів, також могли навчатися за державний рахунок.

Ю.ТИМОШЕНКО вручила потерпілим 21 ключ від нових квартир і 48 ордерів на квартири.

Як повідомляв УНІАН, вибух у будинку на вулиці Некрасова в Євпаторії стався 24 грудня 2008 року о 21.45. Вибухом було зруйновано 1-й і 2-й під`їзди будинку, постраждав 3-й під`їзд. В результаті трагедії 27 осіб загинули. 21 особу врятовано.

Мешканцям напівзруйнованого вибухом будинку в Євпаторії 30 грудня 2008 року вручили ордери на 42 нові квартири.

Міністр праці та соціальної політики Л.ДЕНИСОВА 31 грудня заявила, що мешканці вцілілих 4-го, 5-го і 6-го під`їздів житлового будинку також отримають нове житло. За словами міністра, квартири в новобудові для мешканців незруйнованих під`їздів буде придбано урядом у січні 2009 року.